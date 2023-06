Taremi destaca exibição do FC Porto: «A nossa atitude foi muito boa do início ao fim»

Apesar de não ter marcado, como é habitual, Taremi foi um dos jogadores em evidência na vitória (2-0) do FC Porto sobre o Sp. Braga, na final da Taça de Portugal. O avançado iraniano começou por agradecer aos adeptos azuis e brancos pela presença no Jamor e destacou a atitude da equipa como fundamental para o triunfo."Obrigado aos nosso adeptos que vieram aqui para nos apoiar e aos que estiveram a ver pela televisão. A nossa atitude foi muito boa do início ao fim, nunca desistimos", considerou o camisola 9 dos dragões. "Foi um jogo difícil. O Sp. Braga tem uma boa equipa, mas fizemos um bom trabalho", sublinhou.Já questionado sobre a continuidade na próxima época, foi curto... e 'chutou para canto'. "Vamos aproveitar. Tenho contrato com o FC Porto e estou aqui", concluiu.