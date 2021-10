Taremi e a derrota frente ao Santa Clara: «Fomos infelizes»

Mehdi Taremi marcou ao Santa Clara mas o golo do avançado iraniano não chegou para evitar a derrota do FC Porto, que tirou aos dragões a hipótese de voltarem a marcar presença na final four da Allianz Cup.





"Não era o que queríamos. Tivemos muitas chances para marcar e não aproveitámos. Fomos infelizes. O jogo correu mal, mas temos de continuar e olhar em frente. Quero agradecer aos adeptos que apareceram, e dizer que só podemos olhar para o futuro", afirmou Taremi, aos microfones da Sport TV.Confrontado com o calendário 'apertado' com jogos a cada três dias, o '9' portista desvalorizou. "É normal, somos o FC Porto e estamos habituados a isso. No entanto, ão estamos habituados a derrotas e isso é muito difícil para o nosso grupo. Mas é o futebol, e voltaremos mais fortes", disse.