Taremi e Alireza vão levar dérbi da Invicta para a seleção

Se, no domingo, Mehdi Taremi e Alireza Beiranvand vão ser rivais no dérbi da cidade do Porto, a verdade é que, depois disso, a dupla irá voltar a juntar-se na seleção.Os jogadores do FC Porto e do Boavista, respetivamente, foram convocados pelo selecionador Dragan Skocic para os dois próximos jogos do Irão, a contar para a qualificação para o Mundial 2022. A formação do Golfo Pérsico tem encontro marcado com a Coreia do Sul e com o Líbano, estando as partidas agendadas para 24 e 29 de março, respetivamente. Neste momento, o Irão lidera o seu grupo, com 22 pontos. A Coreia do Sul segue no 2º lugar, com 20 potnos.