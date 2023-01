Taremi e as execuções no Irão: «A justiça não se faz com uma corda»

?? ???? ???? ????? ?????? ?????.?????? ???????? ? ???????? ????? ?? ????? ?? ????????? ??? ??? ??? ??‌???. ??? ??? ?????? ????? ??? ?? ???????‌??? ???? ???? ? ?????? ?? ???? ??? ?????????? ?? ????? ??‌???????? ???? ????? ????. ???? ????? ?? ?? ??? ??????? ? ????? ?? ????? ??‌???? — Mehdi Taremi (@MehdiTaremi9) January 8, 2023

Mehdi Taremi recorreu este domingo às redes sociais para mostrar o seu desagrado e frustração pela forma como está a ser feita a justiça no seu país.Mais dois homens foram ontem enforcados no Irão e o avançado do FC Porto não escondeu a tristeza pelo sucedido. A comunidade internacional também condenou as execuções, considerando-as "chocantes" e "revoltantes"."A justiça não se faz com uma corda. Temos tantos vigaristas e criminosos na prisão, com julgamentos que duram vários anos. Mas por que estes jovens oprimidos, de famílias fracas, são executados por três acusações? Que sociedade encontra paz com derramamento de sangue e execuções?", escreveu Taremi.Os dois iranianos foram executados pelo alegado homicídio de um basiji - uma milícia islâmica - em novembro, durante as manifestações que se seguiram à morte da jovem curda iraniana, Mahsa Amini.