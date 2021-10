Taremi e Corona já voltaram ao Olival

Mehdi Taremi e Jesús Corona foram mais dois internacionais a regressar ao Olival para retomar os treinos do plantel do FC Porto, depois dos compromissos ao serviço das seleções.





O iraniano e o mexicano já estiveram à disposição de Sérgio Conceição, esta manhã, ao contrário de Luis Díaz e Mateus Uribe, que continuam em trânsito e só deverão juntar-se ao grupo no treino de amanhã, agendado para as 16h30, novamente no Olival.Chancel Mbemba deu seguimento ao plano de treino condicionado.