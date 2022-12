Taremi e Eustáquio já preparam deslocação do FC Porto a Chaves

Aí estão, ao vivo e a cores, Stephen Eustáquio e Mehdi Taremi. Concluídas, respetivamente, as participações do Canadá e do Irão no Campeonato do Mundo, o médio e o avançado já trabalharam no Olival, na manhã desta segunda-feira.O FC Porto mostrou os dois mundialistas há instantes, nas redes sociais do clube, num sinal de que já integram a preparação do jogo da próxima quinta-feira, no terreno do Chaves, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup. "Bem-vindos de volta", podia ler-se na publicação.Assim sendo, falta Grujic juntar-se ao grupo liderado por Sérgio Conceição, sendo que o internacional sérvio deve passar ainda hoje pelo quartel-general dos dragões. De resto, o FC Porto continua representado no Qatar por três jogadores, os internacionais portugueses Diogo Costa, Pepe e Otávio.Recorde-se que, no domingo, Eustáquio já esteve no Olival, tal como o quarteto de lesionados de longa data, para ser reavaliado à lesão que sofreu pelo Canada, na coxa esquerda. Mais tarde nesta segunda-feira, o FC Porto irá revelar o boletim clínico e aí já será possível perceber com mais detalhe a real extensão da lesão do médio.