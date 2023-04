Taremi e Grujic voltam às opções

Mehdi Taremi e Marko Grujic cumpriram castigo frente ao Santa Clara por terem completado uma série de cinco cartões amarelos na jornada anterior, frente ao Benfica, e agora estão de volta às opções de Sérgio Conceição para o jogo com o P. Ferreira.O avançado irá mesmo avançar no onze, sendo que agora, tal como Zaidu, já não estará condicionado pelo Ramadão, conforme aconteceu no último mês. Já Grujic deverá começar no banco, embora seja uma das dúvidas no que toca ao onze.