Taremi é o eleito para fechar o onze ideal da Liga Bwin

Taremi é o derradeiro nome a integrar o onze do ano da Liga Bwin. O ponta-de-lança é o sexto elemento do FC Porto a integrar a equipa do campeonato, eleita por pelos treinadores e capitães a atuar na competição.Naquela que foi a melhor época da carreira, o iraniano atuou durante 2613 minutos, nos quais apontou 20 golos e fez 11 assistências, números que comprovam a preponderância do número 9 nos sucessos dos dragões. Assim, com participação direta em 31 dos 86 golos marcados pelo FC Porto na prova, Taremi recebeu ainda cinco distinções de Homem do Jogo.O ponta-de-lança junta-se assim a Diogo Costa, Pepe, Mbemba, Vitinha e Otávio como representantes do campeão nacional no onze do ano. Pedro Porro, Matheus Reis e Matheus Nunes foram os escolhidos do Sporting, enquanto Ricardo Horta (Sp. Braga) e Darwin (Benfica) são os outros eleitos.