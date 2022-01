Taremi é o goleador do campeonato no ano civil de 2021: «Fica na memória»

No civil que agora acabou, Taremi apontou 21 golos no campeonato português e tornou-se no maior goleador da prova nesse período, com mais dois remates certeiros do que o segundo colocado, Seferovic, do Benfica.O iraniano do FC Porto, de resto, partilhou com Rafa, igualmente do Benfica, o trono das assistências na mesma prova e no mesmo período, com 16 cada um, mais três do que o luso-brasileiro dos dragões, Otávio. Tudo isto de acordo com os dados estatísticos do 'Playmaker'.Taremi partilhou esses dados na rede social Instagram e ainda outro que mostra que foi o melhor marcador iraniano do ano. Posto tudo isto, o avançado do FC Porto distribuiu agradecimentos."Agradeço à minha família, a todos os meus colegas e adeptos, que me ajudaram a alcançar este sucesso. Fica na memória", registou.Recorde-se que, no recente jogo do campeonato, a vitória portista no clássico com o Benfica, por 3-1, Taremi fechou o marcador e colocou um ponto final em dois jejuns. Para trás ficaram 11 jogos sem faturar, em todas as competições, sendo que esse também foi o primeiro golo que marcou num clássico do futebol português.