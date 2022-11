Taremi e os prémios de avançado e jogador do mês de setembro: «Obrigado à equipa»

Taremi, avançado do FC Porto, recebeu esta quinta-feira os prémios de avançado e jogador do mês de setembro da Liga Bwin. "Obrigado pelos prémios e obrigado à equipa" disse o internacional iraniano, em bom português, no momento em que recebeu a distinção.A cumprir a terceira temporada no FC Porto, Mehdi Taremi apontou três golos e duas assistências em quatro jogos realizados durante o mês de setembro.