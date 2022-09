Para lá da vitória, Sérgio Conceição teve outra boa notícia na saída do jogo de ontem, na medida em que, ao que tudo indica, não perdeu ninguém para o duelo com o Atl. Madrid. Taremi, que esteve em dúvida para Vila do Conde por causa de um traumatismo num joelho, saiu sem dar sinais de preocupação, tranquilizando até o técnico aquando da substituição. Pepê, em contrapartida, gerou alguma apreensão depois de ser travado em falta, num lance que o deixou com queixas num ombro e que motivou assistência. Porém, regressou ao relvado e retomou a partida, saindo ao fim de algum tempo sem manifestar dor.