Taremi é top-10 dos goleadores

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) fez o levantamento dos melhores marcadores do Mundo entre janeiro e novembro de 2022 e Taremi segue no 10º posto, com 34 golos, divididos por campeonato (18), taças nacionais (cinco), competições internacionais de clubes (seis) e pela seleção (cinco).