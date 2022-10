Taremi eleito melhor avançado do mês de setembro da Liga Bwin

Mehdi Taremi foi eleito melhor médio do mês de setembro da Liga Bwin, numa votação levada a cabo pelos treinadores principais dos clubes que disputam o campeonato.O internacional iraniano do FC Porto recebeu 25,04 por cento dos votos, superando as votações obtidas por Fran Navarro (13,49%), do Gil Vicente, e Vitinha (11,11%), do Sp. Braga.Nos quatro jogos disputados no período em questão, Taremi somou três golos e duas assistências.