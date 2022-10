Taremi eleito melhor jogador do mês de setembro da Liga Bwin

Imagina ser Avançado do Mês e ainda ^ #LigaPortugalbwin ... Na dúvida, Taremi sabe o



Depois de ter sido eleito o avançado do mês de setembro, Mehdi Taremi volta a ser distinguido pelo seu desempenho em setembro. O avançado do FC Porto conquistou também o prémio de melhor jogador da competição no referido mês, recebendo um total de 21,43% dos votos dos treinadores principais da Liga Bwin.O internacional iraniano, de 30 anos, superou-se a Enzo Fernández, do Benfica, com 11,9% dos votos, e a Fran Navarro, do Gil Vicente, que contou com 7,14%.De referir que Taremi contribuiu para as três vitórias e um empate somados pelos dragões nos quatro jogos realizados em setembro na Liga Bwin, tendo feito três golos e duas assistências.