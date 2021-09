Taremi em grande: marca e assiste pelo Irão

Taremi assinou uma exibição de gala pelo Irão no duelo frente ao Iraque. O avançado do FC Porto assistiu para o primeiro tento do conjunto iraniano, numa jogada de transição em que fugiu pelo flanco e cruzou com conta, peso e medida ao segundo poste, tendo ele próprio feito depois o gosto ao pé.





Num lance também de contra-ataque, Taremi dominou a bola em algumas dificuldades, mas atirou a contar.O jogo teve ainda mais um golo, mas Taremi já não estava em campo nessa altura.