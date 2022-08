Taremi em tratamento

Taremi continuou em tratamento, no regresso dos dragões aos treinos, após a vitória no clássico frente ao Sporting, naquele que foi o jogo 100 do iraniano pelo FC Porto, número celebrado com uma camisola especial. O ponta-de-lança manteve-se à parte do grupo, devido a um traumatismo no joelho esquerdo, permanecendo assim em dúvida para a deslocação a Vila do Conde, onde os dragões vão defrontar o Rio Ave, no próximo domingo. Ainda assim, tendo em conta que até ao jogo restam quatro dias com treinos, ainda há boas perspetivas de ver o iraniano em campo.

De resto, também Grujic não tem presença garantida em Vila do Conde, já que o sérvio deu continuidade ao plano de trabalho que contempla ginásio e tratamento. Quanto a Manafá, realizou igualmente ginásio e tratamento, mas juntou treino condicionado ao seu plano de recuperação. O plantel às ordens de Sérgio Conceição concentra-se esta manhã, no Olival, nova sessão.