Taremi encara Supertaça como fonte de "motivação para o arranque do campeonato"

É já este sábado que o FC Porto dá o pontapé de saída na temporada 2022/23. Os dragões têm encontro marcado com o Tondela, a contar para a Supertaça, e Taremi não esconde a ambição com que os azuis e brancos encaram esta partida."Todos no clube trabalham com o objetivo final de conquistar títulos, isso é o mais importante. Trabalhamos afincadamente durante todo o ano com o objetivo de sermos campeões e de conquistarmos títulos, sendo que todos eles são importantes, quer sedecidam após 34 jornadas ou numa final, como é caso.Se conseguirmos conquistar a Supertaça certamente iremos reforçar a nossa motivação para o arranque do campeonato, até porque defender o título de campeão é sempre mais difícil…", começou por explicar o avançado aos meios da Federação.Dando ênfase à importância de os dragões mostrarem a mesma "capacidade de trabalho" que os levou à conquista do campeonato e da Taça de Portugal, o iraniano recusou a ideia de que o FC Porto seja favorito: "É um jogo, tudo pode acontecer. Não interessa quem parte ou não como favorito, ambas as equipas vão jogar para conquistar a Supertaça. A diferença estará em quem conseguir interpretar da melhor forma a estratégia da equipa. Vamos abordar este o jogo com a mesma mentalidade e vontade de sempre. Todos os jogos são diferentes, ainda para mais tratando-se de uma final... Nesse contexto vamos encarar esta partida como tem de ser encarada, sabendo que é um jogo de vida ou morte e que quem estiver melhor vai conquistar a Supertaça. Vamos para este jogo cem por cento focados na vitória. "