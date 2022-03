A imprensa iraniana continua a insistir que Mehdi Taremi viajará amanhã para o Irão, a fim de se juntar à seleção do seu país, que defronta o Líbano, na terça-feira. Não obstante o facto de os iranianos já estarem apurados para o Mundial do Qatar, o selecionador Dragan Skocic faz questão que o dianteiro do FC Porto marque presença no último encontro da fase de qualificação.Taremi tem estado em isolamento desde domingo, devido a um caso positivo de Covid-19, e fica livre hoje. Durante esse período, tal como Pepe, cumpriu um plano de treino em casa, como sempre acontece nestes casos.Ontem, estiveram em ação Mbemba e Zaidu, pela RD Congo e Nigéria, para além dos internacionais sub-21 portugueses. De madrugada já haviam jogado Uribe e Eustáquio, titulares pela Colômbia e Canadá. O primeiro marcou um golo na vitória dos cafeteros.