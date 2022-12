Taremi: «Espero continuar a ser eficaz»

Autor de três golos na goleada do FC Porto diante do Arouca , Mehdi Taremi era naturalmente um homem satisfeito pelo que atingiu."Foi um bom jogo. Entrámos fortes e jogámos muito bem. Estou grato pelo hat-trick. Dou sempre o meu melhor em cada jogo e tento sempre fazer golos. Espero continuar a ser eficaz", disse o iraniano, que, como manda a tradição, levou a bola de jogo para casa.Com mais esta vitória, o FC Porto manteve a pressão sobre o Benfica - provisoriamente a 5 pontos -, mas Taremi só quer pensar naquilo que os dragões podem fazer. "Fazemos o nosso trabalho. Lutamos para vencer os nossos jogos. Depois fazem-se as contas."A fechar, o avançado foi colocado perante uma pergunta complicada (o próprio assim o assumiu), quando o questionaram sobre se se sente mais confortável no Irão ou no FC Porto. A resposta foi... politicamente correta: "Sinto-me confortável tanto na Seleção do Irão, como no FC Porto. O meu trabalho é jogar futebol e é o que faço nas duas equipas."