Taremi faz novo tweet polémico: «Alguém sabe quando começa a concentração da seleção?"

??? ?????? ????? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ? — Mehdi Taremi (@MehdiTaremi9) May 28, 2022

A Federação Canadiana de Futebol anunciou na passada quinta-feira que o encontro particular frente ao Irão, agendado para 5 de junho, foi cancelado e, este sábado, Mehdi Taremi foi à rede social Twitter deixar uma pergunta polémica a esse propósito."Alguém sabe quando começa a concentração da seleção?", escreveu o avançado internacional iraniano do FC Porto. Esta publicação já está a ser muito difundida no país natal do Taremi, com a imprensa a entendê-la como uma crítica razoável à falta de organização no seio da federação iraniana e a manifestar o desejo de que a mesma não provoque uma reação ao selecionador Dragan Skocic, ele que já anteriormente se desentendeu com Taremi , precisamente por causa do uma publicação no Twitter feita pelo goleador.O Irão, refira-se, tem outro jogo de preparação marcado, neste caso frente à Nova Zelândia, a 11 de junho.