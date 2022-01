Taremi: «FC Porto está a trabalhar muito bem e a obter ótimos resultados»

No top-3 dos candidatos ao Prémio Puskás, Mehdi Taremi viu o melhor golo do ano de 2021 fugir para Erik Lamela. Ainda assim, deixou o povo iraniano orgulhoso pelo seu feito e foi convidado a entrar em direto num programa televisivo do seu país, no qual também falou do FC Porto."A equipa a trabalhar muito bem e a obter grandes resultados. Espero que possamos manter o registo para sermos campeões e deixarmos os nossos adeptos felizes. A minha própria evolução tem sido muito boa e darei tudo para continuar a melhorar", considerou o avançado iraniano, de 29 anos.E prosseguiu sobre a parte mais pessoal: "Sinto-me mais confiança do que na época passada. Já levo ano e meio no FC Porto e sinto que os colegas são a minha família. Tenho um relacionamento muito mais próximo com todos e isso é bom para o meu futebol. A equipa está no caminho certo. Estamos focados no título e em fazer algo interessante na Liga Europa".Face ao crescimento que tem tido no futebol europeu é natural que o avançado do FC Porto seja cobiçado por outras equipas, mas, tal como Sérgio Conceição, também ele opta por deixar as questões de mercado à porta do Olival."Qualquer decisão sobre isso pertence ao FC Porto. Eu estou muito feliz no clube, tudo está a correr bem, tenho uma vida muito boa e calma. Vamos ver o que acontece no futuro, sendo que só o FC Porto pode decidir essa matéria", indicou.Sobre o Prémio Puskás, Taremi admitiu uma certa frustração por não o ter conquistado, pois queria dedicá-lo ao povo iraniano e aos adeptos do FC Porto. No entanto, esse estado de espírito não lhe tirou o discernimento, tendo admitido que o golo Erik Lamela, que conquistou o troféu, "foi muito bom".