Taremi fez as contas aos últimos clássicos com o Benfica e deixou claro: «Somos campeões»

Somos Campeões

Lembrem-se: nos últimos 20 jogos, 11 vitórias, apenas 3 derrotas e 6 empates

Vamos dar luta! — Mehdi Taremi (@MehdiTaremi9) October 21, 2022

Mehdi Taremi mostrou-se inconformado com a derrota do FC Porto, em casa, diante do rival Benfica (0-1). O iraniano recorreu às redes sociais para prometer "luta" pelo título nacional, fazendo mesmo as contas aos últimos embates com os encarnados."Somos campeões. Lembrem-se: nos últimos 20 jogos, 11 vitórias, apenas 3 derrotas e 6 empates. Vamos dar luta!", reiterou o avançado dos azuis e brancos.