Taremi: «Ficou mais difícil depois do vermelho do Grujic porque queríamos segurar o resultado»

Taremi foi eleito o melhor em campo no triunfo do FC Porto sobre o Moreirense e destacou a exibição da equipa, que terminou reduzido a 10, após expulsão de Grujic."Muito obrigado pelo prémio. Sabíamos que seria um jogo difícil, fizemos um grande trabalho e tivemos algumas oportunidades para marcar e jogámos bem até ao fim. Ficou mais difícil depois do vermelho do Grujic, porque queríamos segurar o resultado. Felizmente, ganhámos o jogo", começou por referir à Sport TV."É normal, não podemos atacar durante os 90 minutos. Tivemos um jogo difícil há três dias e é difícil jogar de três em três dias. O mais importante era ganhar o jogo e conseguimos isso. Tentei marcar, mas não consegui. Vou continuar a tentar", acrescentou.