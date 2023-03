Taremi: «Foi difícil, mas acho que justificámos o triunfo»

Autor do golo que valeu o triunfo sobre o Estoril , Mehdi Taremi mostrou-se satisfeito com o triunfo, que considerou justo, ainda que tenha apontado alguns erros cometidos pelo FC Porto nesta partida."Foi um bom jogo, difícil, mas um grande jogo. Por vezes cometemos alguns erros, mas realizámos uma boa exibição e merecemos o triunfo. Antes de eu entrar em jogo o Estoril criou um par de ocasiões, mas controlámos sempre a partida e também criámos várias ocasiões. Quando entrei as coisas não mudaram muito. Continuámos a jogar da mesma maneira e chegámos à vantagem", começou por apontar o iraniano, escolhido como melhor em campo, à SportTV.De novo saído do banco para esta partida, Taremi desvalorizou esse facto e apontou à justiça do triunfo. "Não podemos controlar sempre e tudo, pelo que são coisas que acontecem. Foi difícil, mas acho que justificámos o triunfo. Agora temos um jogo importante pela frente e eu quero ter o apoio de todos porque queremos vencer esse jogo."