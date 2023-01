Taremi foi o melhor jogador da Liga Bwin em novembro e dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mehdi Taremi foi eleito o melhor jogador da Liga Bwin em novembro e dezembro pelo Sindicato dos Jogadores. O ponta-de-lança do FC Porto reuniu 16,78 por cento dos votos, levando a melhor sobre Ricardo Horta (12,98%) e Pedro Porro (12,55%), do Sporting.Nos três jogos disputados no período em causa, Taremi fez quatro golos e uma assistência.O prémio é atribuído através da pontuação média dos três jornais desportivos (vale 60 por cento), para além da escolha de uma comissão técnica nomeada pelo Sindicato e que contém os nomes de Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (vale 40 por cento).