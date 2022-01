Mehdi Taremi fechou o ano de 2021 como rei dos goleadores no campeonato português, com 20 golos, mais um do que Haris Seferovic, suíço do Benfica, e somou tantas assistências como o benfiquista Rafa (16), tendo influência direta em 36 tentos dos dragões.Através da sua conta no Instagram, Taremi deixou um reconhecimento a todos os que o ajudaram no percurso: "Agradeço à minha família, a todos os meus colegas e adeptos, que me ajudaram a alcançar este sucesso. Fica na memória."