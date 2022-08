Taremi vai ser titular pelo FC Porto frente ao Rio Ave, esta noite, em Vila do Conde. De acordo com as informações recolhidas por, o iraniano, que estava em dúvida por motivos físicos , mostrou-se apto para a competição no treino realizado este domingo de manhã e jogará de início.De resto, segundo apurámos, Sérgio Conceição irá repetir o onze com que derrotou o Sporting, no clássico da 3.ª jornada, com Bruno Costa a manter-se nas opções para o meio-campo.