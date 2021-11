Taremi ignora chamadas do selecionador do Irão

De fora da lista de convocados de Dragan Skocic para os próximos compromissos da Seleção do Irão, a polémica entre Mehdi Taremi e o seu selecionador conhece agora novos capítulos.Segundo a imprensa daquele país, o técnico croata terá sido encorajado pela federação iraniana a tentar resolver o seu diferendo com o avançado do FC Porto, mas o esforço não surtiu efeito porque Taremi não terá atendido as chamadas do selecionador, que afirmou que os jogadores iranianos "são taticamente fracos".A estratégia para a reconciliação passará agora por recorrer a Karim Bagheri, antigo treinador do iraniano.