Taremi imune ao mercado

Ao serviço da seleção do Irão a preparar a Liga das Nações da CAFA, Taremi foi questionado pelos jornalistas sobre o seu futuro, mais concretamente sobre uma eventual transferência para o futebol saudita. Contudo, o ponta-de-lança desta vez optou por jogar à defesa.

“Estou aqui só para falar da seleção”, referiu, de forma seca, o iraniano, que, conforme Record escreveu na edição de ontem, não só não está em saldos como há a intenção por parte dos responsáveis portistas em prolongar-lhe a ligação que termina em 2024.

De resto, Taremi lamentou que o Irão não vá jogar contra seleções mais fortes. “Não acho que isto nos ajude do ponto de vista técnico, mas temos de participar e ver o que acontece”, disse o ponta-de-lança sobre uma competição onde terá pela frente as seleções do Afeganistão (dia 13) e do Quirguistão (dia 16).