Um penálti certeiro de Taremi bastou para o FC Porto vencer o V. Guimarães, mas o desperdício do segundo acabou por ser um marco histórico, pelos piores motivos, para o avançado iraniano. Ao 17º penálti no nosso país, o aproveitamento imaculado destes lances chegou ao fim pelas mãos de Bruno Varela, guardião que não defendia um penálti há mais de cinco anos. Foi em fevereiro de 2017, ao serviço do V. Setúbal, quando travou o penálti de Vukcevic, do Sp. Braga.Os dragões somam agora três penáltis desperdiçados na Liga, mais do que qualquer outra equipa.