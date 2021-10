Taremi lançado a voos mais altos

Foi treinador de Mehdi Taremi no Persepolis e, atualmente, é o selecionador de Omã. Em declarações à imprensa iraniana, sempre muito interessada em tudo o que gira à volta do atacante portista, o croata Branko Ivankovic não poupou nos elogios, desejando voos ainda mais altos do que o do dragão ao seu antigo jogador. “Eu sabia na época que Taremi era o maior talento do futebol iraniano e continuo a dizer que é o melhor jogador do Irão da última década. A prova disso está naquilo que ele tem conseguido mostrar no FC Porto. Estou feliz por ele ter chegado a este nível e espero que continue a brilhar no FC Porto e possa até ir para equipas maiores de campeonatos europeus mais importantes. Taremi tem potencial para isso”, assegurou.

Branko Ivankovic considera que, apesar dos 29 anos, Taremi ainda vai a tempo de representar um clube como Real Madrid ou Barcelona e garante que “se surgir uma boa oferta” o FC Porto deixa-o voar. Ainda assim, o antigo treinador do avançado considera que Taremi devia ter rumado à Europa “mais cedo na sua carreira”, pois já lhe via potencial para brilhar no Velho Continente.