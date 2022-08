Taremi lançado com indireta ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O resumo do FC Porto-Sporting: golos, casos e outros lances

Aquando da apresentação da equipa inicial do FC Porto frente ao Sporting (3-0) , o ‘speaker’ teve um cuidado especial com Taremi, apelidando-o como "o pesadelo deles".Uma indireta às recentes polémicas a envolver os leões e o avançado iraniano, que teve especial ênfase quando o camisola 9 foi designado como "farsante" e "encantador de serpentes" por Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp.