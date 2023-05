Taremi: «Melhor marcador? Não consigo ficar feliz quando não somos campeões»

Taremi não escondeu a sua desilusão após ver confirmado o 2º lugar do FC Porto no campeonato."Agradecemos o apoio dos adeptos que vieram ao jogo. Tentámos o nosso melhor desde início para atingirmos o nosso objetivo, mas não conseguimos conquistar o campeonato. O mais importante foi a nossa atitude e o nosso compromisso. Pedimos desculpa. Soubemos ao intervalo que [o Benfica] estava a ganhar, mas mesmo assim queríamos jogar até ao fim. Às vezes as coisas não fazem sentido… Fizemos o nosso melhor até ao fim, mas é o que é", começou por dizer à Sport TV o iraniano, que reagiu ainda ao facto de ter sido o melhor marcador do campeonato: "Agradeço aos meus colegas por me ajudarem, mas não consigo ficar feliz quando não conseguimos ser campeões".Questionado sobre a justiça do título do Benfica, o camisola 9 foi perentório. "Eles estiverem bem, mas podíamos ter conseguido o campeonato, podíamos ter feito mais. Tivemos oportunidades para somar mais pontos, mas é a vida", sublinhou, apontado baterias à Taça de Portugal: "Damos sempre o nosso melhor até ao fim e vamos lutar por esse troféu".