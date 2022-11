Taremi: «Não conseguimos marcar mais, mas foi bom para nós»

Mehdi Taremi foi um dos destaques do embate contra o Paços de Ferreira, ajudando o FC Porto a voltar aos triunfos na Liga Bwin (4-0), fazendo um golo. O avançado dos azuis e brancos gostou o desempenho da equipa."Desde o início controlámos o jogo, controlámos a bola e criámos oportunidades até ao fim. Não conseguimos marcar mais, mas foi bom para nós", começou por frisar em declarações à Sport TV, dando conta das alterações relativamente ao encontro diante do Santa Clara, em que o FC Porto não foi além do empate."Cada jogo é diferente e preparámos os jogos de forma diferente. Às vezes coisas acontecem, o importante é que ganhámos o jogo", deu conta. Já sobre o momento de forma, o internacional iraniano deu conta de viver um momento feliz. "Estou muito orgulhoso. Jogo para a equipa e agradeço a ajuda dos meus companheiros", disse.Sobre o Campeonato do Mundo, Taremi que ainda não é o momento para pensar na prova. Penso no FC Porto, em acabar aqui e depois quando for para a seleção penso nisso. Neste momento penso nos próximos jogos e depois disso no Mundial", declarou.