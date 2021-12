Taremi: «O FC Porto tem história na Champions»

O FC Porto joga esta terça-feira, no Estádio do Dragão, a última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma vitória frente ao Atlético Madrid é o suficiente para passar aos 'oitavos', sem depender de resultados no AC Milan-Liverpool, o outro confronto do Grupo B. Em conferência de antevisão, Taremi realçou a dificuldade da prova, mas garantiu que os dragões entram sempre para vencer."Sabemos que é um grupo difícil. Falta um passo para passarmos de fase, será duro pois o Atlético Madrid é uma grande equipa. Mas o FC Porto também tem a sua história e podemos alcançar qualquer coisa", exclamou o avançado iraniano.Questionado sobre os sete encontros consecutivos sem marcar, Taremi adimitiu que "é diferente" quando balança as redes, mas frisou que o objetivo principal "é ganhar". "Todos os jogos são iguais. Queremos vencer, não importa o adversário. Respeitamos os oponentes, mas temos história, somos o FC Porto. Vamos para ganhar", garantiu.Com 15 pontos, o Liverpool já está nos oitavos-de-final. FC Porto, com 5 pontos, bem como o AC Milan e o Atlético Madrid, com 4, ainda estão vivos na competição.