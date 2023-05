Taremi: «O Gonçalo Ramos é um bom jogador e tem qualidade para marcar mais»

Mehdi Taremi fez um póquer diante do Famalicão (2-4) mas não dá a luta por melhor artilheiro como fechada. O avançado do FC Porto não esconde que gostava de ganhar o galardão após o fim do campeonato, tendo agora 21 golos contra 18 do segundo competidor, Gonçalo Ramos, do Benfica."Sim, é importante. É parte do meu trabalho como avançado. Vamos ver no final da época. O Gonçalo Ramos é um bom jogador e tem qualidade para marcar mais", disse em declarações à Sport TV, mostrando-se feliz pelo triunfo na 33ª jornada da Liga Bwin."Felizmente conseguimos ganhar. Nos primeiros 15 a 20 minutos jogámos bem, marcámos 2, mas depois facilitámos, relaxámos, sofremos 2 golos e fomos para intervalo com 2-2. Viemos para ganhar e tentámos muito na segunda parte. Marcámos mais dois e ganhámos", referiu o dianteiro, de 30 anos, que não escondeu a felicidade por conseguir marcar quatro golos pela primeira vez na carreira."Estou muito feliz e orgulhoso pelos quatro golos. Como sempre, faço o meu melhor. Só consegui graças aos meus colegas que me ajudaram a marcar quatro golos", acrescentou Taremi.Quanto às contas do título nacional, o iraniano foi pragmático evidenciando que, agora, a questão não depende do FC Porto, já que o Benfica poderá ser campeão já no domingo."Não está nas nossa mãos. Depende do jogo de amanhã, o jogo do Benfica, mas como fizemos até agora, em todos os anos, tentámos até ao fim, demos o nosso melhor. No próximo jogo vamos jogar pelo nosso caráter e temos de ganhar. E temos a Taça. Focamo-nos nisso", referiu.