Taremi ofereceu camisola a um portista de Lisboa... via embaixada do Irão

Lawrence, um jovem adepto portista que reside em Lisboa, foi surpreendido na manhã desta terça-feira com a oferta de uma camisola de Mehdi Taremi, presente que lhe foi entregue pelo embaixador do Irão em Portugal.De acordo com um tweet de Morteza Damanpack Jami, o adolescente é um fervoroso adepto do FC Porto e havia marcado presença no Estádio do Dragão, no passado sábado, para assistir ao jogo frente ao Estoril e pedir uma camisola ao craque iraniano.Não conseguiu os seus intentos, mas a situação não foi esquecida. Esta manhã, Lawrence foi com o seu avô à embaixada do Irão em Lisboa para receber a desejada camisola de Taremi, ainda para mais autografada. Um gesto que jamais irá esquecer e que o fará admirar ainda mais o ponta-de-lança do FC Porto.