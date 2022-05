Taremi: «Os nossos adeptos estiveram aqui em peso e só temos que agradecer por isso»

Mehdi Taremi marcou dois dos três golos do triunfo do FC Porto (3-1) sobre o Tondela na final da Taça de Portugal. Em declarações no final da partida, o avançado internacional iraniano dos dragões não escondeu a felicidade pela conquista de mais um troféu, agradecendo ainda a presença "em peso" dos adeptos no Jamor."Estamos muito satisfeitos com a conquista da Taça. Ganhámos, jogámos bem e marquei, trabalhámos muito para alcançar tudo isto. Jogar no Dragão é sempre melhor, mas os nossos adeptos estiveram aqui em peso e só temos que agradecer por isso", começou por dizer o ponta-de-lança, assumindo: "Foi uma boa época para mim."