Taremi pode fazer ‘tour’ nas estradas da Turquia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

‘Preso’ em Dalaman desde que o voo que o deveria ter levado até Teerão não pôde efetuar a escala prevista em Istambul, sendo desviado para aquela cidade do sul da Turquia, Taremi poderá ser obrigado a uma viagem por terra de cerca de 10 horas para continuar a viagem para o seu país.

O cenário foi ontem noticiado pela imprensa iraniana, segundo a qual as condições climatéricas não permitirão a partida de Istambul em tempo oportuno. Face a isto, o ponta-de-lança estará a equacionar uma viagem de mais de 3 horas, por via terrestre, até Antália, e daí para a capital Ancara, de quase 7 horas, onde poderá retomar a via aérea para o Irão. A eventual marcação de um voo privado por parte da federação iraniana também foi noticiada, mas a primeira solução estará já mais avançada.