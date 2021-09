Taremi: «Precisava destes golos»

Taremi regressou aos golos pelo FC Porto e logo em dose dupla. No rescaldo do encontro, o avançado mostrou-se satisfeito pela resposta dada pelo conjunto azul e branco.





"Isto é o FC Porto, queremos estar assim em todos os jogos e vamos trabalhar para que assim seja. Foi um bom jogo [de todos] e para mim, que precisava destes golos. Espero marcar mais no futuro", vincou.O camisola 9 recordou ainda o jogo de quarta-feira, frente ao Atlético de Madrid: "Acho que o lance do golo foi mal anulado, primeiro houve penálti. No entanto, isso era passado e conseguimos trazer confiança desse jogo para este e fazer melhor".