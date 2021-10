Taremi: «Precisávamos desta vitória»

Taremi esteve em destaque no triunfo do FC Porto em Tondela ao apontar um hat-trick. No final da partida, o avançado dos azuis e brancos, que foi considerado o homem do jogo, realçou a importância da vitória no regresso do campeonato e deixou ainda uma palavra aos adeptos.





"Todos os jogos são importantes para nós, porque somos o FC Porto e temos de ganhar todos os jogos. Obrigado aos adeptos por se deslocarem até aqui e apoiarem-nos muito. Um obrigado de todos nós, jogadores, equipa técnica e staff", começou por referir à Sport TV."Jogo pela equipa sempre. Às vezes consigo ajudar muito a equipa, outras vezes não. Hoje tive sorte e marquei três, estou muito feliz. Obrigado a todos os colegas pelo esforço.""Todas as competições são diferentes. A Liga dos Campeões é diferente do campeonato. Este jogo era muito importante para nós, porque precisávamos desta vitória. É sempre difícil jogar após a Liga dos Campeões e felizmente conseguimos a vitória", vincou.