Taremi recebeu o prémio de melhor marcador da Liga: «É uma grande sensação»

Taremi foi o melhor marcador da edição 2023/24 da Liga Bwin e, em declarações aos meios do clube, fez questão agradecer o contributo dos companheiros de equipa para a marca pessoal. A Bota de Ourofoi conquistada com 22 tentos apontados."É a primeira vez que ganho este prémio e sinto-me muito contente por isso. Quero agradecer a todos os colegas que me ajudaram e me proporcionam momentos assim", disse, vincando que o mais importante são sempre os objetivos coletivos: "Dou sempre o meu melhor pela equipa, porque o mais importante é ganhar. Se marcar fico muito feliz, se não também fico. Tento sempre marcar e ajudar a equipa a vencer."O iraniano destacou, entre os 22 golos apontados na prova, aquele que garantiu a vitória do FC Porto no Estádio da Luz na 27.ª jornada. "O meu golo favorito foi o que marquei ao Benfica quando ganhámos 2-1 na Luz. Já não me lembro de todos, mas quando marcamos em jogos grandes tem mais significado. Não me interessa como, tento sempre marcar porque um golo é um golo."Focado em "marcar mais" até porque a sua meta "é melhorar todos os anos", Taremi detalhou o póquer em Famalicão na reta final do campeonato: "Foi um jogo muito bom. Marquei quatro golos pela primeira vez e fiquei radiante por isso e por termos ganho."