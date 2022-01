Taremi regressa aos convocados do Irão e desfalca o FC Porto para a receção ao Marítimo

Taremi está de volta aos convocados do Irão, confirmando-se assim que está definitivamente ultrapassado o diferendo com o selecionado Dragan Skocic. O avançado vai desfalcar as opções de Sérgio Conceição durante cerca de dez dias, falhando o encontro com o Marítimo, da próxima jornada da Liga Bwin.O Irão tem encontros marcados com o Iraque, a 27 de janeiro, e com os Emirados Árabes Unidos, a 1 de fevereiro, em jogos referentes à fase de qualificação para o Mundial'2022.Os guarda-redes Alireza, do Boavista, e Payam, do Portimonense, também foram convocados pelo selecionador Dragan Skocic.