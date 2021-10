Taremi responde ao selecionador iraniano após triunfo na Champions: «Problemas são outros»

"O jogador iraniano é taticamente fraco, mas a sua força física e técnica são invejáveis", afirmou há dias o selecionador croata do Irão, Dragan Skocic. Ora, essa ideia do treinador não caiu bem junto do portista Mehdi Taremi, que não tardou a responder-lhe.





"Gostaria de dizer que, além da técnica individual e da força física, os jogadores iranianos têm um alto nível de conhecimento táctico do futebol... Infelizmente os problemas são outros. Viva ao Irão", escreveu Taremi, esta quarta-feira, na rede social Twitter.À boleia de mais uma excelente exibição do iraniano na Liga dos Campeões, desta feita contra o AC Milan e a jogar na nova posição que Sérgio Conceição lhe atribuiu, como segundo avançado, a imprensa daquele país asiático logo deu eco à publicação do atacante portista, colocando-a como uma resposta ao selecionador.