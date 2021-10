Taremi revela o que disse Sérgio Conceição do grupo da Liga dos Campeões

Dias depois da goleada frente ao Liverpool, Mehdi Taremi falou à imprensa do seu país sobre o grupo dos dragões na Liga dos Campeões e lembrou as palavras de Sérgio Conceição aquando do sorteio.





"Não há nenhuma conversa especial em Portugal sobre tratar-se de um grupo difícil. Quando tomámos conhecimento do grupo, o nosso treinador disse que era um bom grupo, porque nos punha à prova e não importa com que equipa jogamos", referiu, em declarações ao programa "Football 120", da Varzesh TV.Questionado depois sobre o jogo com o Liverpool, no qual os dragões foram goleados em casa (5-1), Taremi assumiu que tudo correu mal. "A partida contra o Liverpool foi um mau jogo para nós e poderíamos ter feito melhor. Fomos ingénuos. Consegui marcar e fazer os corações do povo iraniano felizes, mas foi doloroso para nós porque fizemos um mau jogo", apontou.A título individual, o iraniano, que diz estar melhor desde meio da época transata, já fala de um possível Puskas pelo golo apontado ao Gil Vicente. "O golo teve muita repercussão no Irão e em Portugal e foi falado como um golo que poderia ganhar o prémio Puskas. Para mim isso não importa. Marcar é importante e não penso em marcar para [ganhar] os prémios. Assim que as pessoas que me rodeiam estejam felizes, isso deixa-me orgulhoso", apontou, dizendo depois que gostava de um dia estar na gala da FIFA.