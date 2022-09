Taremi: «Só me importa o meu desempenho no FC Porto, tudo o resto...»

A mim só me interessa saber do fcp e dos nossos adeptos é para eles que jogo .

Mehdi Taremi recorreu esta sexta-feira às redes sociais, dois dias depois de ter visto, por simulação, o segundo cartão amarelo na derrota do FC Porto com o Atlético Madrid (1-2) , para garantir que está concentrado em jogar "para os adeptos", desvalorizando as críticas."A mim só me interessa saber do FC Porto e dos nossos adeptos, é para eles que jogo. A mim só me importa o meu desempenho no FC Porto. Tudo o resto...", referiu no Twitter.Recorde-se que Alireza Nikoomanesh, agente de Taremi, falou ao nosso jornal sobre a expulsão do jogador diante dos colchoneros , afirmando que o iraniano "é mais de trabalhar do que de pedir desculpa".