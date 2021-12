Taremi: «Só queria ser eu mesmo»

Aos 29 anos, Taremi está a viver no FC Porto a melhor ou uma das melhores fases da sua carreira, assumindo papel de destaque na equipa. Em entrevista ao magazine da principal prova da UEFA, o iraniano falou da infância e do percurso que realizou até agora.

“Sempre tentei alcançar algo de que me possa orgulhar no dia em que me retirar do futebol. Estou feliz com o que alcancei na minha carreira, desde a minha infância até agora. Estou muito orgulhoso e muito feliz por me ter acontecido. Quando era criança não queria ser como nenhum jogador, só queria ser eu mesmo: Mehdi Taremi”, sublinhou o camisola 9 do FC Porto, que na temporada passada se tornou-se no primeiro iraniano a marcar na fase a eliminar da Champions e marcou o melhor golo da prova: “Quando estava no Irão tentei vários pontapés de bicicleta, alguns bateram no poste, outros falharam o alvo. Disse a mim mesmo que haveria de marcar um num jogo importante. E marquei!”