Taremi solidário com jogador iraniano que foi detido por apoiar os protestos no Irão

A morte de Mahsa Amini pelas autoridades iranianas por usar o véu islâmico incorretamente gerou uma onda de protestos contra o regime e que tem envolvido todos os setores da sociedade. O futebol não tem ficado indiferente, ainda que isso possa trazer represálias aos jogadores, como se pode comprovar com a detenção de Hossein Mahini, futebolista iraniano de 36 anos e antigo internacional, que acabou preso por ter apoiado os protestos populares no Irão.Mehdi Taremi, que também já criticou o regime publicamente , utilizou a sua conta de Instagram para se juntar à corrente de solidariedade para com o compatriota. "Um bom homem e um grande coração", escreveu o avançado do FC Porto, acompanhando a frase com uma imagem de Hossein Mahini com os dois filhos.A detenção do ex-internacional pelo Irão aconteceu depois de cerca de 15 agentes de autoridade terem invadido a sua casa e terem confiscado alguns bens pessoais.De recordar que o governo do Irão avisou que vai agir contra as celebridades, jornalistas, realizadores, atletas, músicos e atores que se pronunciaram publicamente contra a morte de Mahsa Amini.