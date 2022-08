Taremi: «Somos uma verdadeira equipa, não importa quem joga»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Decisivo no triunfo do FC Porrto frente ao Marítimo, ao apontar dois golos, Taremi não escondeu a satisfação por ter sido eleito o homem do jogo, tal como havia acontecido na Supertaça."É bom para mim, estou feliz. Trabalho muito e esforço-me pela equipa, é algo muito bom para mim. Quando jogamos frente aos nossos adeptos ficamos entusiasmados porque eles nos apoiam muito. É sempre bom podermos continuar a vencer", começou por dizer à Sport TV.O iraniano desvalorizou ainda o facto de os dragões terem perdido vários jogadores neste mercado: "Somos uma verdadeira equipa, não importa quem joga. Temos bons jogadores, importantes dentro e fora de campo. Eu dou sempre o meu melhor e é isso que vou continuar a fazer".