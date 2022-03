Taremi testou positivo à Covid-19: iraniano soube do resultado já no Bessa

Originalmente titular no FC Porto para o jogo com o Boavista, Taremi caiu à última da hora das opções de Sérgio Conceição. O avançado iraniano testou positivo à Covid-19, ficando assim arredado da possibilidade de dar o seu contributo à equipa.Segundo apurou, já no Estádio do Bessa, o avançado portista recebeu o resultado do teste PCR que fez para viajar, depois, para o seu país, onde iria representar a sua seleção. Taremi encontra-se sem sintomas e já foi conduzido a sua casa, onde vai cumprir o período de isolamento.De forma natural, o camisola 9 dos azuis e brancos já não subiu ao relvado do Estádio do Bessa. Fábio Vieira, que iria começar o jogo no banco, salta agora para as opções iniciais dos dragões.Rúben Semedo foi incluído na ficha de jogo.